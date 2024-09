France – Toulouse : Un professeur suspendu pour des propos pro-Palestine

D'après les propos publiés sur le réseau social X, le professeur de mathématiques cite la revue The Lancet pour avancer le chiffre de "200.000 morts du côté palestinien. [...] Tout le monde y passe, des enfants aux personnes âgées." Il poursuit en affirmant que "notre gouvernement, en France, soutient tacitement cette honte.", a rapporté France Bleu.

L'universitaire prend l'exemple des Jeux olympiques pour critiquer le comportement du régime français face aux crimes d’Israël : "Je me sens vraiment honteux [...] quand je pense à ce qu'il s'est passé aux Jeux olympiques, où on a permis aux athlètes israéliens et israéliennes de concourir sous leur drapeau, de représenter leur pays, pays pourtant coupable de tant d'exactions."