Nucléaire : J'essaie de résoudre les problèmes avec l'Iran (DG de l'AIEA)

Rafael Grossi a tenu ces déclarations ce lundi après-midi (heure d'Europe centrale) devant les journalistes à Vienne et a ajouté : « Je suis pour essayer de faire aboutir la coopération (avec l'Iran).

Il a également déclaré qu'il n'avait pas l'intention de présenter un soi-disant rapport global sur les activités nucléaires de l'Iran, une question qui avait été mentionnée dans la résolution du Conseil des gouverneurs de juin.

L’Iran, signataire du Traité de non-prolifération d’armes atomique, fustige souvent des rapports partiaux et partiels émis sous pressions de certaines parties et pays hostiles contre son programme nucléaire et ses activités civile et pacifique.