Les attaques combinées incessantes du Hezbollah contre les positions de l'armée sioniste

Dans une première déclaration, le Hezbollah a annoncé qu’en soutien à la nation palestinienne inébranlable et endurante et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux attaques de l'ennemi contre les villages et les maisons sûres du sud du Liban, en particulier la ville de Kharba Salem, les combattants de la Résistance Islamique du Liban, à l’appui d’un escadron de drones armés a visé le quartier général de la brigade "Golani" et encore d’autres sites militaires de l’Occupation sioniste.

Le Hezbollah a revendiqué "une attaque aérienne avec un essaim de drones contre le quartier général de la brigade Golani et le quartier général de l’unité Egoz 621 dans la caserne Shraga au nord de d’Acre". Le matin, il avait pris pour cible le site israélien de Ma’ayan Baruch, "touché de plein fouet". Il s’agissait selon la source un lieu de rassemblement des officiers ennemis et des soldats.

Dans un autre communiqué, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible le nouveau quartier général de la Brigade occidentale au sud de la caserne de Yara avec des missiles Katyusha.

Lors de sa dernière opération, la Résistance islamique libanaise a attaqué la base "Al Maraj" avec une attaque d'artillerie.