Les trois îles iraniennes font partie intégrante et éternelle du territoire de la République islamique d'Iran

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a condamné fermement les clauses relatives aux îles iraniennes dans la déclaration finale de la 161ème réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil de coopération du golfe Persique à Riyad et les a qualifiées de répétitives, non constructifs et absolument rejetés.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que les trois îles iraniennes de Bou Moussâ, la Grande Tomb et la Petite Tomb font partie intégrante et éternelle du territoire de la République islamique d'Iran.

« La République islamique d'Iran considère toute allégation concernant les trois îles iraniennes comme une ingérence dans ses affaires intérieures et la condamne fermement » a-t-il indique.