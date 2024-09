Takht Ravanchi nommé numéro 2 du ministère iranien des Affaires étrangères 

Madjid Takht Ravanchi, connu pour les diplomates exerçant au sein des locaux de l’ONU à New York, est nommé par Abbas Araghchi comme le premier député et pratiquement le diplomate le plus élevé après le Ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran.

Takht Ravanchi a déjà exercé au poste d’ambassadeur d'Iran en Suisse et de directeur adjoint pour l'Europe et l'Amérique du ministère iranien des Affaires étrangères.

Dans une autre nomination, Araghchi a choisi Ali Bagheri Kani, ancien adjoint politique du ministère des Affaires étrangères, comme son conseiller.