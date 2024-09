Iran : les institutions internationales doivent prendre des mesures immédiates contre Israël

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a fermement condamné l'attaque brutale du régime sioniste ce matin contre le camp des réfugiés palestiniens dans le quartier de Al-Mawassi de la ville de Khan Yunes et le massacre de plus de 40 civils palestiniens sans abri.

Soulignant les signes indiquant l'utilisation de mortiers dans cet horrible crime et la disparition d'un certain nombre de réfugiés palestiniens dans les fosses créées à la suite de cette attaque, Kanaani a déclaré : « Le régime terroriste d'Israël, avec ses attaques insensées contre des civils palestiniens et les camps de réfugiés, une fois de plus, a montré qu'il n'adhère à aucune des normes juridiques et internationales ni aux principes moraux et humains. »

Mardi à l’aube, les forces d’occupation israéliennes ont commis un nouveau massacre en bombardant camp des personnes déplacées dans la région d’al-Mawassi à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza