Les liens entre l'Iran et l'Arabie saoudite devraient se développer sur la base d'une coopération constructive (nouveau ministre iranien de l'intérieur)

Dans un message adressé à son homologue iranien, le ministre de l'intérieur de l'Arabie saoudite, Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, a félicité Eskandar Momeni pour sa nomination au poste de ministre de l'intérieur de la République islamique d'Iran et lui a souhaité beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. « Je souhaite toujours plus de succès, de prospérité et de progrès au pays frère qu'est la République islamique d'Iran », a-t-il déclaré.

En réponse au message de félicitations de son homologue saoudien, Eskandar Momeni a exprimé l'espoir que les relations entre les deux pays se développent davantage au cours de la nouvelle période, sur la base d'une coopération constructive.