L'Iran et la Serbie mettent l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale sur les questions internationales

Lors d'une réunion en marge du sommet des BRICS sur la sécurité à Saint-Pétersbourg, M. Ahmadian a souligné la nécessité de développer les liens économiques, scientifiques et technologiques entre l'Iran et la Serbie. « Nos pays ont des points communs et des intérêts mutuels importants sur la scène mondiale », a fait remarquer M. Ahmadian. « Il est essentiel que nous renforcions la convergence de nos deux nations.

Soulignant le rôle des organisations multilatérales, M. Ahmadian a fait remarquer que des entités telles que l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les BRICS offrent des possibilités considérables de promouvoir le multilatéralisme et de contrer les défis posés par les actions unilatérales.

Faisant écho à ce sentiment, M. Vulin a fait part de la volonté de la Serbie de collaborer étroitement avec le nouveau gouvernement iranien dans divers secteurs. Il a également fait l'éloge des BRICS en tant que plateforme centrale pour le renforcement du multilatéralisme, déclarant : « L'ère de l'unilatéralisme est révolue, et c'est grâce à des efforts collectifs que nous pourrons garantir un ordre mondial équilibré. »

Le secrétaire du Conseil national de sécurité de l'Iran est en Russie pour participer à la 14e réunion des hauts fonctionnaires des BRICS chargés des questions de sécurité à Saint-Pétersbourg.