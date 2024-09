La Russie affirme son attachement à la souveraineté de l'Iran dans le cadre du différend sur la route de transit du Caucase du Sud

Sergey Shoigu a déclaré à Ali Akbar Ahmadian, en visite à Saint-Pétersbourg, que la Russie respecte la souveraineté et l'intégrité nationale de l'Iran en ce qui concerne le corridor « Zangezur » proposé par l'Azerbaïdjan.

Ces remarques font suite à une avalanche de critiques adressées au ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, qui a déclaré aux médias russes, lors d'une visite en Azerbaïdjan le mois dernier, que l'Arménie devrait cesser de « saboter » un accord qui aiderait Bakou à relier le territoire du Nakhchivan, annexé en 2020, au reste du territoire azerbaïdjanais. M. Lavorov a utilisé le terme « Zangezur » pour évoquer l'importance de créer une voie de transit à l'intérieur de l'Arménie afin de relier les deux régions, ce qui a fait l'objet d'un examen approfondi en Iran.

Le « corridor du Zangezur » modifierait les frontières historiques entre l'Iran et l'Arménie, puisque Erevan devrait concéder le contrôle de la route à Bakou ou à Moscou. L'Iran et l'Arménie ont tous deux exprimé leur vive opposition à cette proposition, plusieurs responsables iraniens ayant averti que Téhéran ne tolérerait aucun changement géopolitique dans la région.

Au cours de la réunion de mardi, M. Shoigu a également déclaré au secrétaire iranien du Conseil de sécurité nationale que la position de la Russie était alignée sur celle de l'Iran en ce qui concerne les îles d'Abou Moussa, de la Grande-Tumb et de la Petite-Tumb dans le golfe Persique.

Les îles d'Abou Moussa, de la Grande et de la Petite-Tumb du golfe Persique ont toujours fait partie de l'Iran, comme le prouvent d'innombrables documents historiques, juridiques et géographiques en Iran et dans d'autres parties du monde. Toutefois, les Émirats arabes unis ont revendiqué ces îles à plusieurs reprises.