Les ministres iranien et mexicain des A.E. insistent sur la nécessité de mettre un terme aux crimes israéliens

Mme Alicia Barsena, ministre des Affaires étrangères du Mexique, a félicité le 10 septembre Seyyed Abbas Araghchi pour son élection au poste de ministre des Affaires étrangères et lui a souhaité, ainsi qu'à la nation iranienne, succès et bien-être.

Il a exprimé l'espoir que les dialogues politiques et les consultations entre les deux pays se poursuivront.

La ministre mexicaine des Affaires étrangères a également déclaré à propos de la position de son pays en faveur du peuple palestinien : Le Mexique soutient le cessez-le-feu et estime que la violence et l'effusion de sang à Gaza doivent cesser le plus tôt possible.

Pour sa part le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, tout en remerciant son homologue mexicaine pour son message de félicitations, a souligné l'importance du développement des relations bilatérales.

Faisant référence à la poursuite des crimes du régime sioniste en Palestine et au niveau régional et soulignant la nécessité de mettre fin immédiatement à ces crimes, notre ministre des Affaires étrangères a ajouté : La République islamique d'Iran soutient tout accord de cessez-le-feu approuvé par la nation palestinienne et groupes de Résistance.