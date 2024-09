Islamophobie en France : Une mosquée marseillaise ciblée par le régime d’Elysée

Située dans les quartiers nord de Marseille, la mosquée des Bleuets a été ciblée, il y a 3 semaines, par une prise de l’arrêté de fermeture.

Face à ces menaces, Bendjilali, l’imam de la mosquée, a été obligée d’aller passer « une formation universitaire sur la laïcité » pour calmer les autorités françaises.

Le 19 septembre 2024, la préfecture de police a annoncé : « Le préfet de police des Bouches-du-Rhône prend acte et se félicite du retrait de l’imam principal de la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement de Marseille et de la suppression des publications qui portaient atteinte aux principes de la République et qui légitimaient la violence sur ses réseaux sociaux. »

Un autre acte d’islamophobie en France qui continue de fermer les mosquées et de limiter les imams pour faire dominer une version francisée de l’islam dans la communauté des musulmans français.