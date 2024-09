Araghchi : l'Iran soutient le programme et les activités de l'OCE

Assad Majid Khan, qui vient de commencer sa mission à Téhéran en tant que nouveau secrétaire général de l'Organisation de coopération économique (OCE, a rencontré mardi 10 septembre, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Seyyed Abbas Araghchi et a échangé des vues sur le rôle de l’Organisation économique dans la région et le renforcement de la coopération entre les pays membres.

Assad Majid Khan, tout en exprimant sa joie d'être en Iran et de commencer son travail en tant que nouveau secrétaire général de l'OCE, a rendu hommage à cette occasion à la mémoire du défunt ex-président iranien, Seyyed Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian. Tout en félicitant le nouveau chef de la Diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, il lui a souhaité le succès ainsi que pour le nouveau gouvernement iranien.

Il a également remercié la République islamique d'Iran pour son soutien à sa nomination en tant que secrétaire général de l’OCE, avant de brosser un tableau détaillé sur les activités de l'Organisation, y compris le processus de préparation des prochaines réunions au niveau des chefs et des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation, et a souligné l'importance centrale et le rôle important de la RII au sein de l'OCE exigeaient le maintien du soutien de Téhéran à cette importante organisation régionale.

Toujours lors de la rencontre, Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, tout en accueillant et félicitant le nouveau secrétaire général de l'OCE, a rendu hommage à la riche carrière et expériences diplomatiques d'Asad Majid Khan avant d’exprimer sa confiance dans la réalisation plus accélérée des objectifs, des plans et des projets mis en œuvre par l'OCE pendant le mandat du Secrétaire Général.

Il a également souligné les capacités et possibilités étendues des pays membres de l'OCE pour renforcer et approfondir la coopération économique conformément au développement et au progrès de la région et a souligné que la République islamique d'Iran, en tant qu'hôte du Secrétariat de l'OCE et président tournant de cette organisation soutient fermement les programmes et activités de l’OCE et du nouveau secrétaire général pour atteindre les objectifs de l'Organisation.