CGRI : Une nouvelle base de l'Aviation légère inaugurée au nord-ouest d’Iran

L'objectif principal de cette base est de fournir un soutien aérien aux forces frontalières de la région du nord-ouest. Les hélicoptères de combat et d'attaque de Shahid 278 et 214, cobra 209, Mil 17 et de reconnaissance 206 font partie des hélicoptères de cette base.

La base Mahmoud Abadi est la 5e base de l’aviation légère de l’armée de terre du CGRI.

Cette nouvelle base aérienne ( Aviation légère de l'Armée de terre ) est destinée à soutenir la division Hamzeh du CGRI par des drones et des hélicoptères.

La base Hamzeh a été créé en août 1982 (lors de la défense sacrée 1980-1988) dans le but d'unité et de coordination entre le CGRI, l'Armée et la gendarmerie pour opérer contre les éléments armés contre-révolutionnaires, dans l'ouest et le nord-ouest de l'Iran et couvrait les provinces iraniennes d'Azerbaïdjan occidental, Kurdistan et Kermanshah.