Téhéran n'a pas transféré de missiles balistiques à la Russie (ministre des affaires étrangères)

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araghchi, déclare que « des renseignements erronés et une logique erronée » ont une fois de plus conduit les États-Unis et la troïka européenne à imposer des sanctions contre la République islamique.

Dans un message publié sur X mercredi, Araghchi a déclaré qu'« une fois de plus, les États-Unis et l'E3 agissent sur la base de renseignements erronés et d'une logique défaillante ». « L'Iran n'a PAS livré de missiles balistiques à la Russie. Un point c'est tout ». Ses commentaires sont intervenus juste un jour après que les ministres des affaires étrangères du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne - connus sous le nom de E3 - ont dénoncé ce qu'ils prétendent être « l'exportation par l'Iran et l'acquisition par la Russie de missiles balistiques iraniens ». Ils ont également décidé d'« annuler les accords bilatéraux de services aériens avec l'Iran » et annoncé qu'ils s'efforceraient d'imposer des sanctions à Iran Air, la compagnie aérienne nationale du pays, sous prétexte qu'elle interviendrait dans le conflit en Ukraine. Le ministre iranien des affaires étrangères a qualifié les États-Unis et les pays de l'E3 d'« accros aux sanctions », les accusant de confondre le problème avec la solution. « Les accros aux sanctions devraient se poser la question suivante : comment l'Iran peut-il fabriquer et soi-disant vendre des armes sophistiquées ? Les sanctions ne sont PAS une solution, mais une partie du problème », a déclaré M. Araghchi.