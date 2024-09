L'armée iranienne construit des clôtures pour sécuriser les frontières orientales (commandant)

Le général de brigade Heidari, en marge de sa visite à la frontière irano-afghane mercredi, a déclaré que les différentes phases du projet national concernant des opérations menées par les forces terrestres de l'armée qui comprennent la construction de clôtures et d'autres mesures de sécurité à l'aide d'équipements et de technologies nationales modernes.

La fermeture des points de passage de la frontière commune entre la province de Khorasan Razavi (à l'est du pays) et l'Afghanistan a bien progressé, et nous espérons achever ce projet dans les délais impartis, a ajouté le commandant.

Ce projet stratégique contribue grandement à la sécurisation des frontières de l'Iran, a-t-il déclaré, notant qu'une grande partie de ce projet, y compris plusieurs sections, a été achevée jusqu'à présent, louant les efforts des équipes d'ingénieurs qui y travaillent.