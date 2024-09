Le président iranien appelle à la mise en œuvre de l'accord de sécurité avec l'Irak

Lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre irakien Mohammed Shia' Al Sudani, mercredi à Bagdad, M. Pezeshkian a qualifié leur rencontre de « très bonne » et a souligné l'importance de remédier aux faiblesses des accords précédents.

« Ce voyage est une excellente occasion de partager nos points de vue et de prendre les prochaines mesures dans le cadre des accords et des ententes signés. Des comités spécialisés seront formés pour mettre en œuvre ces accords ».

Pezeshkian a indiqué que 14 protocoles d'accord avaient été signés entre l'Iran et l'Iraq, marquant le début d'une coopération élargie.

« Nous adhérerons à ces accords et les poursuivrons fermement en Iran jusqu'à ce qu'ils soient mis en œuvre », a-t-il déclaré.

Le président iranien a souligné que la coopération entre l'Iran et l'Irak dans la lutte contre le terrorisme de Daesh et la contrebande allait s'intensifier.

Il a également indiqué qu'ils avaient discuté des conditions géopolitiques des deux pays.

« Les deux pays sont le point de connexion entre l'Europe et l'Asie. Les deux parties ont discuté de la formation d'un comité d'experts et de plans stratégiques à long terme pour renforcer la coopération. Pezeshkian a souligné l'importance de l'unité : « Si nous restons unis, nous éviterons de tomber dans le feu ; nous voulons un Irak indépendant, souverain et sûr. Nous mettons l'accent sur la sincérité, l'amitié, la fraternité et la prospérité dans ce pays. »