Israël tue des Palestiniens sous prétexte de légitime défense (Pezeshkian)

Lors d'une réunion à la chancellerie culturelle iranienne à Bagdad, à laquelle participait un groupe de ressortissants iraniens résidant en Irak, le président Pezeshkian a expliqué que : lorsqu'un petit incident se produit dans notre pays, les médias internationaux se précipitent pour le couvrir et promouvoir la « violation des droits de l'homme dans la République islamique » ; mais il y a un grand nombre de massacres qui se produisent après que le régime sioniste a lancé des bombes et des missiles sur la tête des femmes, des enfants et des jeunes Palestiniens, mais le monde qui prétend défendre les droits de l'homme est resté silencieux face à tous ces crimes ».

Le président a poursuivi: « La communauté internationale n'a pas réussi à mettre fin à ces massacres et les a même considérés comme de l'« autodéfense », décrivant cette approche que le monde (occidental) adopte aujourd'hui à l'égard des développements à Gaza comme « l'assassinat de la chevalerie et de la virilité ».

Pezeshkian a attribué les raisons de la persistance du régime sioniste dans ses crimes au manque d'unité et de cohésion au sein du monde islamique. Il a également évoqué les sanctions américaines injustes imposé à la République islamique d'Iran et les problèmes actuels du pays, déclarant : « Nous sommes en mesure de surmonter ces défis grâce à l'unité, à la cohésion, à l'harmonie nationale et au respect de nos enseignements religieux».