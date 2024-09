Prévenir les menaces mondiales communes : l’initiative de l’Iran pour établir une structure de sécurité spécifique pour les BRICS

Ali Akbar Ahmadian, s’exprimant mercredi 11 septembre 2024, lors de la réunion des hauts représentants de la sécurité des pays BRICS, a déclaré : « Sans aucun doute, l'adhésion de nouveaux membres au groupe BRICS à partir du début 2024 et la demande de plusieurs autres pays pour y rejoindre ou y participer est un signe clair de la puissance croissante de ce groupe et de son rôle influent et indéniable qui réside dans les équations mondiales ainsi que de la nouvelle géométrie du pouvoir sur la scène internationale. »

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale a poursuivi : « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une amère réalité à savoir : les États-Unis et certains de leurs alliés occidentaux tentent de compenser leur incapacité dans les rivalités et concurrences économiques et technologiques par la politique de terreur, de sanction et de tensions contre d’autres pays émergents, ce qui a gravement affaibli la sécurité et la paix mondiales et rendu inefficace les structures et institutions politiques et sécuritaires mondiales.

Ahmadian a ajouté : « Aujourd'hui, le monde a plus que jamais besoin de paix et de tranquillité, mais ce comportement de Washington et de ses alliés, leur instrumentalisation de la science et de la technologie pour nier la souveraineté et l'indépendance d’autres pays, semer la terreur et propager le terrorisme, que ce soit sous forme de groupes extrémistes comme Daech ou sous forme de certains régimes criminels, comme le gang terroriste sioniste qui domine les territoires palestiniens occupés, ont plus que jamais mis en péril la paix et la sécurité. »

Le représentant du Guide suprême et secrétaire du Conseil suprême de Sécurité nationale de la RII a ajouté : « Nous devons prendre des mesures fortes et donner un nouvel élan à cet effet grâce à une coopération synergique entre nous. Sans aucun doute, les intérêts communs que partagent les membres des BRICS et parallèlement les menaces communes auxquelles nous faisons tous face, ont rendu nécessaire une coopération plus large dans divers domaines, qui doivent être reconnus et exprimés d'une manière plus intelligente et plus précise. »

S’attardant sur les initiatives de l’Iran à cette fin, M.Ahmadian a poursuivi : « Ma proposition spécifique est d'établir une structure de sécurité spécifique pour les BRICS sous le titre de « Commission de sécurité des BRICS » et de définir des mécanismes de coopération conjoints dans les domaines de la paix et de la sécurité internationales pour faire face aux menaces communes telles que le terrorisme, l'extrémisme, la drogue, l’abus des technologies émergentes d'intelligence artificielle, les satellites, la menace quantique électromagnétique et l’insécurité maritime, le trafic d'êtres humains, les activités biologiques non autorisées, et les menaces dans le cyberespace... A cela s’ajoute la nécessité du rétablissement des mécanismes économiques communs pour créer et assurer des intérêts et des opportunités mutuels.