Crimes israéliens : l’Iran exige une action des BRICS

Ali Akbar Ahmadian a déclaré dans un discours prononcé lors de ce sommet organisé à Saint-Pétersbourg : « Malheureusement, cela fait environ un an que le régime d’Occupation sioniste, criminel et terroriste, avec le soutien des États-Unis et de certains gouvernements occidentaux, ne cesse de tuer des dizaines de milliers de personnes, des civils, des enfants, des femmes, des personnes âgées, des jeunes. L’effusion de sang et le mépris des exigences de la communauté internationale mettent en danger la paix et la sécurité internationales.

Le chef de la délégation iranienne au sommet des hauts responsables de la sécurité des BRICS a demandé aux responsables des pays membres d’intervenir et d'aider par tous les moyens possibles à mettre fin à la cruauté et aux crimes du régime d’Occupation sioniste.

Ahmadian a suggéré que dans la déclaration finale de cette réunion, la demande de cessation permanente des crimes et le retrait complet des soldats du régime d’Occupation, de la bande Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que l'échange de captifs et de prisonniers, devraient être mentionnées, et qu'un comité spécial des BRICS y donne la suite.

Le secrétaire du Conseil suprême de Sécurité nationale a également exprimé son appréciation pour les actions du gouvernement sud-africain et de certains autres pays présents à cette réunion pour leur action dans le dépôt du dossier du régime sioniste devant les tribunaux juridiques internationaux avant de réitérer le soutien de la République islamique d’Iran à cette mesure en faveur de la paix et de la sécurité.

Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, dans une autre partie de son discours devant la réunion des hauts responsables de la sécurité des pays membres des BRICS, a qualifié le régime sioniste de « symbole flagrant du terrorisme d'État » et a déclaré : « L'assassinat du martyr Ismail Haniyeh, alors qu'il était présent à une cérémonie diplomatique officielle, n'en était qu'un petit exemple : le comportement effréné de ce régime devrait sonner l'alarme pour nous tous et pour le monde entier », a-t-il conclu.