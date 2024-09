Gaza : Les écoles et les tentes d'hébergement sont devenues la principale cible d’Israël, dénonce Téhéran

Nasser Kanani, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, a déclaré dans un message sur X : « 18 citoyens palestiniens ont été tués en martyr jusqu'à présent dans le bombardement de Madrasa al- Jaouni affilié à l'agence onusienne de l’UNRWA au centre de la bande de Gaza par le régime sioniste. Des milliers de réfugiés palestiniens vivent dans cette école.

Publiant son message à l’adresse des gouvernements des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, du Canada, de l'Australie et d'autres exportateurs de bombes et de missiles destinés au régime sioniste, le diplomate iranien a souligné que les écoles et les tentes des réfugiés dans la bande de Gaza sont devenues les cibles les plus importantes des bombardements et des roquettes quotidiens du régime d’Occupation israélien.