Téhéran convoque les chefs des missions diplomatiques de la Grande-Bretagne, de la France, des Pays-Bas et de l'Allemagne

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué séparément les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et d'Allemagne suite à la poursuite des déclarations non constructives de certaines parties européennes sous le prétexte de l'ingérence présumée de Téhéran dans le conflit ukrainien et de l'imposition de sanctions contre le pays.

Au cours des réunions avec les envoyés européens, le directeur général du département de l'Europe occidentale au ministère iranien des affaires a déclaré que la République islamique donnerait une réponse appropriée à l'approche hostile de l'Occident à l'égard de la nation iranienne.

Se référant à la position de Téhéran concernant le conflit en Ukraine, le responsable iranien a déclaré que toute affirmation concernant la vente par l'Iran de missiles balistiques à la Russie était totalement infondée et fausse.

Les États-Unis et un certain nombre d'États européens prétendent défendre la sécurité et la paix alors qu'ils vendent des armes mortelles au régime sioniste, et ils devraient être tenus responsables de leurs politiques erronées, a-t-il ajouté.

Les émissaires européens ont déclaré qu'ils transmettraient à leurs pays respectifs les préoccupations et la position du gouvernement de la République islamique d'Iran.