L'Arabie saoudite occupe une place prépondérante dans la politique de voisinage de l'Iran (Araghchi)

Dans une interview accordée à la chaîne d'information saoudienne Al-Sharq, Araghchi a ajouté que les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite étaient en très bonne voie depuis plusieurs années.

« Nous avons eu des problèmes dans le passé, et avec l'aide de l'Irak puis de la Chine, les relations bilatérales ont repris, et ces dernières années, ces relations se sont développées à une bonne vitesse », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que la politique du 14e gouvernement consistait à renforcer les relations avec les pays voisins et que, tout comme l'Irak, l'Arabie saoudite occupait une position prestigieuse.

Araghchi a déclaré que l'Arabie saoudite était un grand et puissant pays de la région, et que l'Iran et l'Arabie saoudite devraient avoir de bonnes relations et une large coopération, et que cette question était nécessaire à la paix et à la stabilité dans la région.