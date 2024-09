L'harmonie, la concorde et le respect mutuel des droits ouvrent la voie à la sécurité des sociétés humaines (président iranien)

Lors de sa rencontre avec un groupe de dirigeants de partis de la région du Kurdistan irakien à Erbil, jeudi après-midi, le président Pezeshkian a souligné que l'harmonie et le respect mutuel des droits ouvrent la voie à la stabilité, à la sécurité et à la tranquillité dans les sociétés humaines.

Il a souligné que tous les hommes sont égaux devant Dieu et que la piété est le seul critère de supériorité, ajoutant que si toute l'humanité marche côte à côte sur le chemin de la piété en suivant les enseignements divins et les recommandations des prophètes, elle atteindra le bonheur.

Il a expliqué que l'abandon de l'égoïsme et l'adoption de la justice et de l'équité peuvent résoudre tous les problèmes, ajoutant que la justice et l'équité signifient protéger nos droits et ne pas empiéter sur les droits des autres. Nous défendons nos droits et recherchons la paix et la stabilité pour tous les peuples du monde.