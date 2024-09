« La coopération militaro-technique entre nos pays est menée de telle sorte qu'elle a) ne contient aucun élément qui viole le droit international et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et ne viole en aucune manière la législation nationale de notre pays et b) cette coopération n'affecte pas l'équilibre régional au Moyen-Orient. Si les Américains continuent de pédaler sur le sujet de certaines fournitures de l'Iran à la Russie, c'est leur problème. Nous avons donné à plusieurs reprises des explications exhaustives sur le fait qu'il n'y a pas de coopération de ce type », a souligné le vice-ministre.

Comme l'a noté M. Ryabkov, les « fabrications malveillantes » sont la seule chose qui vient de Washington concernant la politique de la Russie et son interaction avec d'autres États.

« C'est pourquoi nous laissons cela au-delà du bon sens et, bien sûr, nous agirons conformément à nos propres intérêts et aux tâches de développement d'une coopération mutuellement bénéfique et égale avec tous les pays qui s'y intéressent, comme nous, y compris la République islamique d'Iran », a conclu le diplomate.

Le 10 septembre, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à l'encontre de sept entités et individus iraniens pour avoir prétendument aidé la Fédération de Russie.