Téhéran (IRNA)- La mission iranienne auprès des Nations Unies a réfuté les accusations et les nouvelles contre la République islamique d'Iran de comploter pour assassiner des dissidents à l'étranger comme étant fausses et fabriquées par le régime sioniste et la clique d'hypocrites terroristes.

La mission iranienne a déclaré jeudi : « La République islamique d'Iran n'a aucun programme ou plan pour mener des opérations d'assassinat ou d'enlèvement en Occident ou dans tout autre pays. Elle a ajouté que ces informations sont fabriquées par l'entité sioniste, la clique d'hypocrites terroristes en Albanie et certaines agences de renseignement occidentales, y compris les États-Unis, pour couvrir les crimes de l'entité sioniste.