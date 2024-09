La guerre d’Israël contre nous est la bataille finale (Hezbollah libanais)                      

Téhéran- IRNA- L'un des responsables du Hezbollah au Liban, se référant à l'enthousiasme du martyr Fouad Chokr pour une bataille terrestre contre le régime d’Occupation sioniste, a déclaré « prête » la Résistance à toutes les options militaires des occupants et a considéré la guerre actuelle en cours contre l’entité sioniste, comme la bataille ultime et une guerre avec les Etats-Unis et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Nawaf Al-Mousavi, responsable des affaires de l'eau et des frontières du Hezbollah libanais, s’exprimant ce jeudi 12 septembre a déclaré : « La guerre d'Israël contre le Liban sera comme une guerre ultime. Le martyr Fouad Shokr souhaitait toujours une opération terrestre face à l’ennemi et il avait défini avant sa mort en martyr la manière de combattre en divisant nos combattants en groupes équipés d'armes antiblindées, de bombes et de tireurs d'élite. » « Les occupants n'ont jamais eu le dessus dans une bataille terrestre contre nous. Nous avons aujourd’hui plus de combattants prêts à être tué en martyr par rapport à l’offensive israélienne de 1982 », a-t-il précisé. Al-Moussavi a ajouté : Le commandant Fouad Shokr était un leader et commandant. Il avait participé à plusieurs opérations martyres sous occupation sioniste, parmi lesquelles l'opération martyre d'« Ahmad Qassir » qui a détruit le QG de l’armée israélienne à Tyr » Al-Moussavi a souligné qu’Israël ne déclenche pas une guerre sans le consentement des États-Unis. « Aujourd'hui nous combattons avec les États-Unis épaulés par l’OTAN », a-t-il insisté. « Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu attend la tenue de l'élection présidentielle américaine car le candidat républicain Donald Trump lui a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord de cessez-le-feu.