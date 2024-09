Les relations Iran-Chine ne seront pas affectées par les désidératas d’autres pays (Pékin)

Jeudi 12 septembre, lors d'une rencontre avec Ali Akbar Ahmadian à Saint-Pétersbourg, en Russie, Wang Yi a déclaré : « La République islamique d'Iran est une grande puissance régionale. »

« La Chine est engagée à l'accord de partenariat stratégique entre les deux pays et nous envisageons en outre de nouveaux domaines de coopération », a-t-il souligné.

Le ministre chinois des Affaires étrangères a poursuivi : « Pékin et Téhéran font face aux mêmes défis et menaces et doivent donc coopérer les uns avec les autres et contrecarrer les tentatives américaines contre l'Iran, la Russie et la Chine. »

Soulignant l'importance du développement des relations Pékin-Téhéran au sein du nouveau gouvernement iranien, Wang Yi a indiqué : « Nous sommes prêts à renforcer la coopération dans le cadre des corridors de transport. »

Toujours lors de la rencontre, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale de la RII, se référant au début de l’entrée en fonction du nouveau gouvernement iranien mené par Massoud Pezeshkian, a déclaré : « Le nouveau gouvernement de la République islamique d'Iran adopte la même politique envers la Chine et donnera suite à l'approche de l’expansion des relations Téhéran-Pékin.

Ahmadian a ajouté : « Faciliter la mise en œuvre du document de coopération à long terme entre la République islamique d'Iran et la Chine et éliminer les obstacles à sa mise en œuvre sont à l'ordre du jour. »

Il a souligné que la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Iran et la Chine contribue à renforcer la paix et la stabilité régionales et internationales.