L'aide n'atteint pas Gaza et les camions sont bloqués à la frontière égyptienne (Groupes humanitaires)

Téhéran-IRNA- Le journal britannique The Guardian, dans un article évoquant la possibilité que plus d'un million de Palestiniens n’auraient plus rien à manger dans la bande de Gaza assiégée dans les prochains jours, a cité des groupes humanitaires et a souligné : « Des camions transportant de la nourriture et des produits médicaux ont été arrêtés à la frontière égyptienne et attendent la permission d'entrer à Gaza. »

Ce média anglais a écrit : « Des groupes humanitaires ont annoncé que plus d'un million de personnes à Gaza n'auront pas assez de nourriture ce mois-ci. » Le rapport ajoute : « Alors que les camions remplis de légumes et de viande fraîche sont arrêtés pendant une longue période pour passer les points de contrôle israéliens, leur nourriture s'est gâtée et n'est plus utilisable. » Pendant ce temps, en raison du besoin urgent d’équipements médicaux et sanitaires à Gaza, des camions transportant des milliers de colis d’aide alimentaire et d’équipement médical sont restés bloqués derrière les frontières égyptiennes. »