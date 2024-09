Message d'Al-Sinwar à Seyyed Hasan Nasrallah

Yahya al-Sinwar, chef du bureau politique du mouvement Hamas, a déclaré dans un message adressé au secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah : « Nous avons reçu votre message de solidarité pour la mort en martyr d'Ismail Haniyeh. »

« Nous sommes reconnaissants pour votre sincère sympathie. Vos actions bénies sur les fronts de l'Axe de la Résistance sont une expression de cette sympathie », peut-on lire dans ce message.

Al-Sinwar a souligné : « Le mouvement du Hamas restera à jamais fidèle au sang des martyrs. Les nobles idéaux que le martyr Ismail Haniyeh a toujours recherchés resteront constants et notre mouvement et les combattants continueront sur cette voie. »

Dans une partie de ce message, il est déclaré : « L'unité et la solidarité du peuple palestinien dans le Jihad et la résistance sont au sommet des idéaux que nous continuerons à poursuivre. Un autre idéal pour nous est l’unité du monde musulman, et au cœur de celui-ci se trouve l’axe de Résistance contre le projet sioniste et la défense de l’Oumma islamique et de ses lieux et valeurs sacrés (les sanctuaires), et à la tête desquels se trouvent la noble Qods (Jérusalem) et la mosquée Al-Aqsa.

Le nouveau chef du bureau politique du mouvement Hamas a également souligné la nécessité d'expulser les envahisseurs de la Terre sainte de Palestine et d'établir un État palestinien indépendant avec la ville sainte de Qods (Jérusalem) pour capitale.