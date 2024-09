L’ambassade d’Iran auprès des organisations internationales réitère la volonté de Téhéran de renforcer une interaction constructive avec l’AIEA

S'adressant à la réunion sur l'accord de garanties du traité de non-prolifération nucléaire (TNP), M. Naziri Asl a fait part du désaccord du Conseil des gouverneurs avec la résolution proposée par la troïka européenne composée de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne à l'encontre de l'Iran lors de la réunion précédente, et a déclaré que les questions techniques ne devaient pas être associées à des considérations politiques.

Il a ajouté que la République islamique d'Iran poursuivait sa coopération technique constructive avec l'AIEA, conformément à ses droits et obligations et sur la base du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et de l'accord de garanties généralisées.

L'ambassadeur iranien à Vienne a poursuivi : La République islamique d'Iran a toujours respecté ses obligations, conformément à son accord de garanties généralisées ; elle a été soumise aux programmes de vérification et de surveillance les plus rigoureux de l'AIEA.

Il a également évoqué le dernier rapport du directeur général de l'AIEA sur les activités nucléaires de l'Iran et a déclaré : « En ce qui concerne la déclaration commune du 4 mars 2023, l'Iran, sur la base de la bonne foi et avant même de parvenir à un accord sur les méthodes, a permis à l'AIEA d'installer neuf caméras de surveillance et deux moniteurs d'enrichissement.

Le Conseil des gouverneurs devrait reconnaître les progrès réalisés grâce à la coopération mutuelle avec l'AIEA. En ce qui concerne la décision de l'Iran de révoquer les licences d'un certain nombre d'inspecteurs de l'AIEA, Naziri Asl a expliqué : Selon l'article 9 de l'accord de garanties généralisées, la nomination des inspecteurs peut être contestée à tout moment, même après avoir été décidée, ce qui est le droit souverain des États membres ; soulignant que cette mesure n'affecte en aucune façon, directement ou indirectement, la performance de l'AIEA et la mise en œuvre des activités de vérification.

L'ambassadeur Naderi Asl a poursuivi en indiquant que l'Iran avait accepté la nomination de 14 nouveaux inspecteurs proposée par l'AIEA.