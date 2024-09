Fin de la visite officielle du président iranien en Irak

Le président Pezeshkian a entamé sa visite en Irak mercredi matin, en se rendant sur le site du martyre des commandants Qassem Soleimani et Abu Mahdi al-Muhandis près de l'aéroport international de Bagdad, après quoi il a été officiellement accueilli par le premier ministre irakien Mohammad Shi'ah al-Sudani.

Le président iranien s'est entretenu avec le Premier ministre irakien Mohammad Shi'a Al-Sudani, en présence des délégations de haut niveau des deux pays, et a rencontré son homologue irakien Abdullatif Rashid, ainsi que le vice-président du Parlement Mohsen Mandalawi, M. Ammar Al-Hakim, et des dirigeants et des membres du cadre de coordination.

Le président Pezeshkian s'est rendu dans la région du Kurdistan irakien jeudi matin, où il a rencontré des hauts fonctionnaires à Erbil et à Sulaymaniyah pour discuter du renforcement des relations entre les deux parties.

Le président de la République islamique a également visité le sanctuaire de l'émir al-Mu'minin Ali (AS) à Nadjaf jeudi soir avant de se rendre à Karbala.

Vendredi matin, au troisième jour de sa visite en Irak, M. Bazeshkian s'est rendu à Bassorah et a rencontré des élites, des universitaires et des dignitaires tribaux de la province irakienne.