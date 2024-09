Kanani : Toute allégation selon laquelle l'Iran vendrait des missiles balistiques à la Russie est fausse

Tout en mettant en garde contre l'insistance de certaines parties à continuer d'adopter des positions et des déclarations destructrices, Kanaani a ajouté :

"Nous recommandons à l'Union européenne d'éviter les accusations basées sur de fausses informations."



Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré à propos de l'approche destructrice des Occidentaux consistant à utiliser l'arme obsolète des sanctions :" Malheureusement, certains partis occidentaux sont accros à l'imposition de sanctions ; Une voie qui non seulement ne contribue pas à résoudre les problèmes, mais qui fait elle-même partie du problème et qui devra faire face à la réponse de l'Iran."