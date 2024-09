Les forces armées iraniennes constituent la force antiterroriste la plus puissante au monde (commandant)

L’amiral Sayyari lors du sommet sur la sécurité de Xiangshan, qui s'est tenu à Pékin, en Chine, sous le titre « Sommet mondial sur la paix et la sécurité », dans le but de défendre « l'égalité, la liberté, l'inclusion et l'apprentissage mutuel ».

Il a ajouté : Les tendances unilatérales et totalitaires de certaines grandes puissances sont, bien sûr, sur une voie descendante, ayant causé le gaspillage des ressources humaines et des besoins limités en premier lieu, et mis l'humanité dans une situation difficile controversée.

La crise de Gaza et le génocide pratiqué par le régime sioniste dans cette région, qui constitue une violation du droit international par cette entité, qui s'est poursuivie avec l'attaque contre le consulat de la République islamique d'Iran en Syrie, ainsi que l'assassinat du martyr Ismail Haniyeh lors de sa visite à Téhéran, le soutien illimité apporté par les États-Unis au régime sioniste en matière de renseignement et d'armée, sa campagne militaire dans la région et les menaces continues de ce régime contre la République islamique d'Iran montrent le chaos abject qui règne dans le système international et qui s'accompagnera bien sûr de la chute de l'Amérique et du déclin des sionistes, a-t-il expliqué.

Il a déclaré que le monde actuel est rempli de personnes innocentes tuées dans leur lutte pour la liberté, l'égalité et l'autodétermination : « L'autodestruction et l'unilatéralisme ont bouleversé le monde et l'ont engagé sur la voie de la catastrophe. Le devoir des experts et des élites, comme le groupe actuel et d'autres institutions internationales légitimes telles que l'accord de coopération de Shanghai et les BRICS, est d'essayer de contenir l'origine du mal mondial.

L'amiral Sayyari a insisté: La République islamique d'Iran appelle à la cohésion et à l'unité sous la bannière de la paix, de l'égalité, de la liberté et des opportunités globales d'éducation à la sécurité, et en s'opposant aux superpuissances assoiffées de sang, elle a contrecarré leurs tentatives diaboliques.