Arrivée du premier groupe d'oiseaux migrateurs dans les marais de Māzandarān

Kouros Rabiee a déclaré dans une interview accordée à l'IRNA : « Les réservoirs et les marais de Māzandarān, compte tenu de leur situation géographique en tant que point de départ pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs et de l'arrivée de groupes d'oiseaux hivernants, ont accueilli divers groupes d'oiseaux ces derniers jours.

Il a ajouté : « Habituellement, à partir de la mi-août, des groupes de différentes espèces d'oiseaux qui éclosent dans les marais d'autres parties du pays et traversent Māzandarān pour atteindre leurs zones d'hivernage restent temporairement dans les marais et les réservoirs de Māzandarān et, ces derniers jours, certains de ces oiseaux sont arrivés à Māzandarān et sont descendus dans le marais de Miyankaleh et dans certains réservoirs de la province ».

Cet écologiste a déclaré que, d'après les observations, des groupes d'oiseaux tels que des hérons, des cormorans et des loutres sont maintenant arrivés dans les marais de Māzandarān.