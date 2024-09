Espace : L’Iran a placé en orbite un autre satellite

Le nouveau satellite iranien a été placé avec succès à l’orbite déterminé à une altitude de 550 km.

Le satellite de recherche Chamran 1 a été conçu et construit par Iran Electronic Industries Space Group (Sa-Iran) avec la coopération et la participation de l'Institut de recherche aérospatiale et des sociétés privées.

Le fusée lanceur à combustible solide Ghaem 100, conçu et construit par les experts de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique, a réussi à placer en orbite avec succès le satellite Chamran 1.