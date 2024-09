Fête de la naissance du Prophète : un signe de l’espoir chez les Palestiniens de Gaza

En se basant sur l’ambiance festive chez les déplacés de Gaza à l’occasion de la fête religieuse musulmane de la naissance du prophète, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré : « La position légendaire de la nation palestinienne dans les ruines de la bande de Gaza malgré les douleurs et souffrances indescriptibles, d’un côté, et la fuite des occupants israéliens des territoires occupés, de l’autre côté, reflètent qu’il y a de l’espoir en Palestine et du désespoir dans les territoires occupés du régime sioniste. »