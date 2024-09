Les pourparlers devraient être fondés sur le respect mutuel plutôt que sur des menaces et des pressions (Araghchi)

En réaction aux nouvelles sanctions de l’Occident à l’encontre de l’Iran, Seyyed Abbas Araghchi, a déclaré samedi que les pays occidentaux devraient savoir, et il serait surprenant qu'ils ne le sachent toujours pas, que sanctionner d'autres pays est l'expression d'un échec. Ils sont incapables d'imposer leur propre agenda à l'Iran par le biais de sanctions.

Le nouveau ministre iranien des affaires étrangères a déclaré que les sanctions s'étaient révélées être une expérience ratée en ce qui concerne les questions nucléaires ou d'autres domaines. « C'est une expérience ratée, et il est surprenant qu'ils continuent à placer leurs espoirs dans cette politique ratée », a-t-il ajouté.

Soulignant que l'Iran poursuit fermement son chemin, M. Araghchi a déclaré : « Bien que nous (l'Iran) ayons toujours été un homme de dialogue et que nous n'ayons jamais abandonné les pourparlers constructifs pour parvenir à une compréhension commune des questions litigieuses, nous sommes prêts, mais les pourparlers devraient être basés sur le respect mutuel plutôt que sur les menaces et la pression ».

« Les sanctions sont un outil de pression et de confrontation, pas un outil de coopération, et c'est un outil qui a échoué et qui n'a pas pu prouver son efficacité dans la pratique », a ajouté le ministre des affaires étrangères.

Enfin, Araghchi a conseillé aux pays occidentaux de changer de cap et d'abandonner leur politique de sanctions.