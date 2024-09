La 98e flotte de l'armée de terre et de la marine retourne en Iran

La 98e flotte de la marine militaire iranienne a accosté à Bandar Abbas samedi après avoir effectué une mission de 126 jours dans le golfe d'Aden et la mer Rouge dans le but de sécuriser les lignes maritimes du pays.

Au cours de la mission, le destroyer iranien Jamaran a réussi à protéger les lignes maritimes de la République islamique, ainsi que les navires commerciaux et les pétroliers du pays.

Jalil Moghaddam, commandant de la marine de la République islamique d'Iran, a déclaré que la forte présence des flottes navales stratégiques de l'armée iranienne dans les mers et les zones éloignées, où il peut exister une menace pour la sécurité des lignes maritimes du pays, garantit la sécurité de la route maritime pour les navires commerciaux et les pétroliers de l'Iran et d'autres États amis.