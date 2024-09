Le Hezbollah mène de nouvelles attaques combinées contre des bases militaires israéliennes

En réponse à l'agression israélienne sur les villages du sud et les maisons civiles, en particulier dans le village de Kfar Remen, les combattants du Hezbollah ont bombardé samedi la base et le quartier général de la 282e brigade d'artillerie et de roquettes de précision, ainsi que ses entrepôts d'armement et d'urgence à « Yiftah Elifelet », au nord-ouest du lac de Tibériade, avec des dizaines de roquettes Katioucha.

En outre, les combattants de la Résistance islamique ont lancé une attaque aérienne contre la brigade Hermon 810 dans la caserne de Maale Golani à l'aide d'un drone de combat, ciblant les emplacements des officiers et des soldats avec des frappes de précision.

De plus, les combattants du Hezbollah ont visé les positions d'artillerie de l'armée d'occupation israélienne à Al-Zaourah avec des roquettes, réussissant des frappes directes.