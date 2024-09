Les États-Unis sont les partenaires de l'occupation israélienne (chef d’Ansarallah)

Le chef d'Ansarallah, Abdul Malik Badreddin al-Houthi, a souligné que la preuve la plus importante de l'efficacité du front yéménite et de ses opérations en cours pour soutenir la bande de Gaza est l'annonce par les États-Unis que le porte-avions USS Roosevelt a quitté la région et qu'il a été ramené en « contrebande » par l'océan Indien et non par la mer Rouge.

Il a réaffirmé que le front du Yémen dans la bataille de la « conquête promise et du djihad sacré » se poursuit avec une efficacité et un impact complets, malgré plus de 700 raids et bombardements navals de la coalition internationale, « qui n'ont pas permis de limiter les opérations militaires en mer ni de les dissuader et de les arrêter ».

Il a exprimé ses condoléances à la population de la province de Taiz pour le martyre de deux filles et la blessure de 18 autres, suite aux frappes aériennes américaines « injustifiées » qui ont visé le quartier d'une école de filles à Taiz, considérant que l'armée américaine, comme l'israélienne, est une « criminelle », et que la plupart de leurs victimes sont des enfants et des femmes sur tous les fronts et dans tous les pays ciblés.

M. Al-Houthi a également souligné que les États-Unis sont le partenaire de l'occupation israélienne dans « tout ce qui se passe en Palestine occupée », soulignant que « le front israélien et américain est commun », car les États-Unis se livrent à des actes hostiles, « et la criminalité israélienne ne se serait pas poursuivie à ce niveau sans le rôle américain, qui se présente également comme un médiateur ».

Dans le même contexte, M. al-Houthi a condamné la position de certains gouvernements, régimes et dirigeants arabes « en collusion avec l'ennemi israélien et collaborant avec lui » pour s'en prendre au peuple palestinien.