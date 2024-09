Avec le lancement réussi de Chamran 1, les boycotteurs ont reçu leur réponse (Téhéran)

Le samedi 14 septembre 2024, Nasser Kanani a déclaré en publiant un message sur la chaîne X : Nos félicitations à l'occasion du lancement réussi du satellite de recherche Chamran 1 par un satellite sur l'axe vertical de 100 et son placement sur une orbite à 550 km de la terre à tous les chers Iraniens, dont scientifiques et universitaires et en particulier à ceux qui ont participé à ce succès, source de fierté.

Il a ajouté : "Les responsables des sanctions irrationnelles ont une fois de plus reçu clairement la réponse à leurs actions irrationnelles.

Le porte-parole du Service diplomatique iranien a souligné : "L'Iran est un acteur logique, puissant et qui aime les interactions constructives. Il vaut mieux qu'ils rationalisent leur comportement et leur discours à notre égard ."