Yémen - Israël : Attaque de missile ciblant les cités près de Tel Aviv (+ vidéo)

Selon le Figaro, l'armée israélienne a affirmé qu'un missile tiré depuis le Yémen avait traversé dimanche le centre d'Israël avant de tomber sur son territoire [dans une zone près de Tel Aviv].

Dans un communiqué ultérieur, envoyé un peu avant 07H00 (04H00 GMT), elle a précisé que le «missile avait été tiré depuis le Yémen».

Le porte-parole de l'armée sioniste, a déclaré qu'un missile sol-sol avait été intercepté au-dessus de la zone de l'aéroport de Lud, entre Tel-Aviv et Quds, a rapporté la chaîne 12 de la télévision du régime sioniste.

Selon Sama Palestine, la sirène d'alarme a été tirée dans le centre des territoires occupés et dans une vingtaine de villes à l'est et au sud de Tel Aviv.

A l'aéroport Ben Gourion, les passagers ont dû se réfugier dans des abris, tandis que dans les trains, les voyageurs se sont protégés sous leurs sièges.

Selon i24, dimanche matin, à 6h30, les habitants de la région métropolitaine de Tel-Aviv et du centre d'Israël ont été réveillés au bruit des sirènes. Ces alarmes ont été rapidement suivies par des explosions.

L'alerte s'est étendue à de nombreuses villes, parmi lesquelles Rishon Lezion, Ramat Gan, Holon, Or Yehuda, Kiryat Ono, Elad, Rehovot, Savyon, Shoham, Lod, Modiin-Maccabim-Reut, Nes Ziona, Ramla, Be'er Ya'akov et Yehud-Monosson.