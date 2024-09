L'armée du Yémen frappe Israël avec un missile balistique hypersonique

Les Forces armées du Yémen ont expliqué dans un communiqué que la force de missiles a mené l’opération avec un nouveau missile balistique hypersonique, et que les défenses sionistes n’ont pas réussi à l’intercepter et à l’affronter.







Selon l'Agence de presse Saba, le communiqué indique que le missile a parcouru une distance de 2 040 kilomètres en 11 minutes et demie et a provoqué un état de peur et de panique parmi les sionistes, alors que plus de deux millions de sionistes se sont dirigés vers des abris pour la première fois dans l'histoire de l'armée israélienne.







Le communiqué indique que cette opération s'inscrit dans le cadre de la cinquième phase et constitue le point culminant des efforts de la force de missiles qui ont déployé d'énormes efforts dans le développement de la technologie des missiles, soulignant que les obstacles géographiques, l'agression américano-britannique et les systèmes de surveillance, d’espionnage et de réponse n’empêcheront pas le Yémen d’accomplir son devoir religieux, moral et humanitaire en faveur du peuple palestinien.







Le communiqué des forces armées du Yémen indique : « L’ennemi israélien doit s’attendre à davantage de frappes et d’opérations qualitatives alors que nous sommes à l’aube du premier anniversaire de l’opération du 7 octobre, notamment en réponse à son agression criminelle contre la ville de Hodeidah et en poursuivant son action, opérations de soutien au peuple palestinien opprimé.