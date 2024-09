L’ennemi israélien doit s'attendre à de nouvelles frappes et à des opérations qualitatives à l'avenir (Ansarallah au Yémen)

Dans un discours prononcé à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du Prophète, le dimanche 15 septembre 2024, M. Al-Houthi a déclaré : « Nos opérations se poursuivront tant que le blocus et l'agression contre Gaza se poursuivront, et l'ennemi israélien doit s'attendre à de nouvelles frappes et à des opérations qualitatives à l'avenir».

Il a ajouté : « Nos forces armées continuent de cibler le mouvement de navigation associé à l'ennemi israélien, et notre position est ferme jusqu'à ce que la Palestine soit nettoyée des griffes de l'occupation».

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé dimanche qu'un nouveau missile balistique hypersonique, dont l'identité n'a pas encore été révélée, avait touché une cible militaire sioniste au sud de Jaffa, en Palestine occupée. « Le nouveau missile balistique a atteint sa cible et les défenses de l'ennemi n'ont pas réussi à l'intercepter et à le repousser », a déclaré M. Sareei dans un communiqué télévisé.