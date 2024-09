Le président Pezeshkian se rend à New York (Assemblée générale annuelle des Nations Unies)

Lors d’une interview accordée à la télévision iranienne, Abbas Araghchi décrit les programmes du président Pezeshkian lors de son prochain déplacement à New York.

Concernant la présence du président Pezeshkian à l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies, le ministre iranien des Affaires étrangères a poursuivi : « L'Iran a toujours utilisé les plateformes internationales pour exprimer ses points de vue. En particulier la première visite du président à New York est une bonne occasion de familiariser le monde avec le point de vue de l'Iran. »

« Ce voyage est une bonne occasion de faire de nombreuses rencontres. La plate-forme de l'Assemblée générale des Nations Unies est idéale pour exprimer les points de vue de différents pays. Ce sera une bonne opportunité pour le monde de se faire une idée précise de la politique du 14e gouvernement, et l’Iran profitera également de cette opportunité. », a ajouté le chef de la diplomatie iranienne.

« Le Président prononcera un discours au sommet pour l'avenir. Il rencontra les Iraniens vivant aux États-Unis. Le Président recevra les adeptes américains des religions monothéistes et les activistes dans le domaine du journalisme ainsi que les directeurs et responsables des médias. », a souligné Abbas Araghchi.

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran a déclaré : « Nous avons programmé des réunions avec des autorités des pays européens, asiatiques et musulmans pour Monsieur le Président. Bien sûr, après le retour de Monsieur le Président, je resterai encore quelques jours à New York et aux Nations Unies, et j'aurai les mêmes réunions au niveau ministériel. »