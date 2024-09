Si l'Occident se préoccupe de la sécurité d'Israël, pourquoi ne se préoccupe-t-il pas de Gaza et de la Palestine ? (Président iranien)

La première conférence de presse du chef du 14e gouvernement a débuté lundi au Centre des congrès de Téhéran.

Lors de la conférence de presse, le président Pezeshkian doit répondre aux questions posées par des journalistes et reporters locaux et étrangers.

Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du président Pezeshkian:

En ce qui concerne les sanctions, nous n'avons pas d'autre choix que de résoudre les discussions avec le GAFI. Je ne manquerai pas d'écrire une lettre au Conseil d'urgence pour réactiver les discussions avec le GAFI afin que nous puissions trouver une solution.

Dans un premier temps, l'Iran renforcera ses relations avec ses pays voisins.

Nous ferons progresser la diplomatie étrangère sur la base de la dignité, de la sagesse et de l'opportunité.

Une grande partie de nos relations se fait avec la Chine, la Russie et les pays voisins. La Chine a franchi une « étape importante » en servant de médiateur entre l'Iran et l'Arabie saoudite pour rétablir des relations mutuelles et créer une coordination dans la région.

L’accord de partenariat de 25 ans entre l'Iran et la Chine devait être mis en œuvre. En tant que président, je suis déterminé à ce que ce qui a été écrit et devait être mis en œuvre, nous enquêterons sur les raisons de sa non-application afin qu'il puisse être mis en œuvre et appliqué.

Le président iranien a qualifié la Chine de partenaire « stratégique » et s'est engagé à développer davantage les liens entre les deux pays.

Je me suis toujours demandé pourquoi nous, musulmans, ne devrions pas nous traiter les uns les autres de manière à ce que les autres voient notre conversion avec regret. Le Prophète (que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit que tous les musulmans, et non les croyants, sont des frères. Pourquoi avons-nous besoin d'une frontière ? Ils ont leur gouvernement et leur autorité, et nous avons notre gouvernement et notre autorité, mais pourquoi les habitants du Pakistan, de l'Afghanistan, du Kazakhstan et de l'Iran ne prennent-ils pas le train pour se rendre à Nadjaf, à Médine, à La Mecque et à Istanbul ?

En Iran, nous ne disposons pas d'un missile hypersonique du type de ceux que l'Ansarallah du Yémen a utilisés contre Israël. Le voyage d'un homme au Yémen dure une semaine. Comment le missile a-t-il pu arriver là sans qu'ils ne l'aient vu ?

Le fait que les Yéménites aient trouvé la force de résister n'est pas l'affaire d'un jour, d'une semaine, d'un an ou de deux ans. Il est également impossible d'obtenir cette technologie en une année de guerre. Nous sommes en harmonie et nous nous entraidons, nous protestons contre le génocide commis par Israël et nous avons une vision commune.

Sous les yeux du monde, Israël commet un génocide et personne ne proteste. Si l’Occident s’inquiète de la sécurité d’Israël, pourquoi ne s’inquiète-t-il pas de Gaza et de la Palestine ? Le monde ne devrait pas permettre à un groupe, avec sa puissance et le soutien des puissances, de détruire des innocents et de s’inquiéter ensuite du fait que l’Iran leur ait donné des missiles.

Nous disposons d'une puissance de missiles, mais nous ne donnons pas de missiles au Yémen. Avant la guerre [de Gaza], le Yémen avait acquis la technologie nécessaire à la fabrication de missiles et en produisait.

Ceux qui ne veulent pas que nous interagissions les uns avec les autres sont les puissances mondiales. Nous ne recherchons pas les armes nucléaires, ce sont elles qui nous menacent.