Chef du bureau politique du Hamas : Nous menons une bataille d'usure contre l'occupation

Dans une lettre envoyée lundi au chef d'Ansarallah, M. Abdul Malik al-Houthi, Sinwar a noté « Il a également béni le succès des missiles des forces armées yéménites qui ont atteint la profondeur de l'entité d'occupation, contournant toutes les couches et les systèmes de défense et d'interception, soulignant que cette opération rétablit l'éclat de la bataille du déluge d'Al-Aqsa et son impact sur le cœur de Tel-Aviv une fois de plus.

Le chef du bureau politique du Hamas a souligné que la résistance dans la bande de Gaza et le mouvement Ansarallah au Yémen mènent ensemble la bataille du déluge d'Al-Aqsa, et a souligné que le déluge d'Al-Aqsa a porté un coup sévère au projet sioniste dans la région en général.

Se référant à l'opération yéménite qui a visé Tel Aviv, Sinwar a qualifié l'opération de qualitative, notant qu'elle a envoyé un message à l'occupation selon lequel « les plans d'endiguement et de neutralisation ont échoué et que l'impact des fronts de soutien prend une direction plus efficace et plus influente ».

Il poursuit : Les héros de la chère armée yéménite ont excellé dans le développement de leurs capacités militaires jusqu'à ce qu'ils atteignent la profondeur du régime usurpateur », tandis que les champs du cher Yémen témoignent encore de la position du peuple yéménite sur la cause de la Palestine sur une base hebdomadaire depuis le début de la bataille de l'inondation d'Al-Aqsa.

Il a également salué « le grand peuple yéménite qui, tout au long de son histoire, a toujours soutenu le peuple palestinien et sa juste cause », exprimant ses remerciements pour « l'émotion sincère, les sentiments et la volonté solide que nous avons vus de votre part dans la bataille du déluge d'Al-Aqsa ».

Concernant la bataille dans la bande de Gaza, Sinwar a assuré que « la résistance va bien et que ce que l'occupation déclare n'est que pur mensonge et guerre psychologique », soulignant que les Brigades Qassam (l'aile militaire du Hamas) ont mené l'offensive du 7 octobre avec une compétence inégalée, et qu'elles mènent depuis un an une bataille défensive qui a épuisé l'ennemi et lui a infligé de lourdes pertes.

« Nous nous sommes préparés à mener une longue bataille d'usure qui brisera la volonté politique de l'ennemi, tout comme l'inondation d'Al-Aqsa a brisé sa volonté militaire », a-t-il ajouté, dans le contexte de l'état et de la capacité de la résistance après 11 mois de combats continus.

En ce qui concerne les fronts soutenant Gaza, le chef du bureau politique du Hamas a déclaré : « Nos efforts combinés avec vous et nos frères de la vaillante résistance au Liban et de la résistance islamique en Irak briseront cet ennemi et lui infligeront une défaite ».

Quant au peuple palestinien de la bande de Gaza, Sinwar a déclaré : « Il vit entre l'état de souffrance dû à l'agression et au siège et l'état de vaillante résistance menée par les Brigades al-Qassam, et il est soumis à une guerre de génocide et de famine », soulignant que cela exige que la nation le soutienne.