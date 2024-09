Allégations interventionnistes occidentales contre l’Iran à l'occasion de l'anniversaire des émeutes : réaction de Téhéran

Selon le rapport de Politique étrangère de l'IRNA, le lundi 16 septembre 2024, Nasser Kanani, rappelant le bilan noir des droits de l'homme de ces prétendu pays défenseurs des droits humains, a écrit sur le réseau social X : « Vous les violateurs professionnels des droits de l'homme, agresseurs et imposants des guerres sanglantes contre d'autres pays et nations, occupants des terres d'autres nations, auteurs du meurtre, du pillage et du déplacement forcé des nations dans différentes régions du monde, violateurs des droits des autochtones et des personnes de couleur et de leurs assassins, administrateurs de prisons médiévales et anonymes, donateurs de bombes et des armes chimiques au régime de Saddam, les répresseurs des manifestants politiques et civiques pacifiques, les partisans et les hôtes de groupes terroristes et criminels tels que l’Organisation des Mouhaheddin-e Khalq (OMK) et Daech, les partisans du régime infanticide et les fournisseurs de bombes prohibées à ce régime d’apartheid pour massacrer les Palestiniens, il vaut mieux jeter un œil sur vos longues histoires de crimes et sur la longue liste noire des meurtres de vos propres gouvernements avant d’écrire ou de parler contre la République islamique d’Iran, et avant de parler des droits de l’homme et de la défense des droits de la nation iranienne. »

Le porte-parole de l'appareil diplomatique iranien ajouté :

« Comme le mot honte est opprimé et oublié chez les autorités de certains pays ».