L’Iran réaffirme son soutien à la Résistance contre l'Occupation sioniste

Le plus haut diplomate iranien a tenu ces déclarations lors d'une réunion ce lundi 16 septembre avec le représentant du mouvement libanais Amal à Téhéran.

Selon l’IRNA, Salah Fahas, le représentant du Mouvement Amal du Liban, a rencontré ce lundi soir 16 septembre, Seyyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, à Téhéran.

Lors de la réunion, le représentant du Mouvement libanais Amal à Téhéran a transmis les félicitations du Président de la Chambre des représentants libanaise et du Mouvement Amal à Araghchi à l'occasion de sa nomination au poste du ministre des Affaires étrangères de la RII et lui a souhaité plein succès.

Pour sa part, Araghchi a remercié Nabih Berri pour ses vœux et son message avant de lui adresser ses chaleureuses salutations et de saluer ses positions et actions politiques en soutien à la Résistance, ainsi que la présence et le sacrifice des combattants du mouvement Amal aux côtés de ceux du Hezbollah dans la bataille contre l'agression du régime d’Occupation sioniste.

Il a également rendu hommage le soutien du Liban aux Palestiniens opprimés de la bande de Gaza sous blocus, avant de réitérer sur la poursuite de la politique de principe de la République islamique d'Iran qu’est le soutien à la Résistance contre l'occupation du régime sioniste.

Toujours lors de la réunion, les dernières évolutions au Liban et dans la région ont été discutés et des opinions ont été échangées entre les deux parties.