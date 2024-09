Aujourd’hui, soutenir le peuple de Gaza est une obligation. Ne pas la remplir entraînant certainement l'interrogation de Dieu (Leader)

Lors d’une réunion avec un groupe d’érudits, de chefs de prière du vendredi et de directeurs d’écoles théologiques sunnites de tout le pays, l’imam Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique, a souligné que le concept de « l'Oummah islamique » ne doit jamais être oublié.Le Guide suprême a fait ces remarques le lundi 16 septembre 2024, au début de la semaine de l’unité islamique, au cours de laquelle l’anniversaire de la naissance du prophète Muhammad (SAWA) est célébré par les musulmans. Au cours de cette réunion, l’imam Khamenei a souligné la nécessité cruciale de préserver l’identité inestimable de l'Oummah islamique et a souligné l’importance de l’unité entre les musulmans, tout en mettant en garde contre les efforts des adversaires cherchant à saper cette solidarité essentielle.

« La question de l’identité de l'Oummah islamique est une question fondamentale qui va au-delà de la nationalité, et les frontières géographiques ne peuvent pas altérer la réalité et l’identité de l'Oummah islamique », a-t-il déclaré.

L’imam Khamenei a souligné que les efforts malveillants visant à rendre les musulmans indifférents à leur identité islamique sont « contraires aux enseignements de l’islam, qui soutiennent qu’un musulman ne doit pas ignorer la souffrance d’un autre musulman à Gaza ou dans d’autres parties du monde ».

L'Imam Khamenei a exhorté les érudits sunnites à s’appuyer sur l’identité islamique et l'Oummah islamique, tout en soulignant les plans et activités de longue date des personnes malveillantes qui visent à alimenter les différences religieuses dans le monde islamique, en particulier en Iran. « Ils cherchent à séparer les chiites et les sunnites dans notre pays et dans d’autres régions islamiques en utilisant des outils intellectuels, de propagande et économiques. Ils incitent à la colère et à la discorde [entre les musulmans] en faisant pression sur les individus des deux côtés pour qu’ils calomnient les uns des autres », a-t-il noté.

L’imam Khamenei a souligné que s’appuyer sur l’unité est la solution pour contrer ces complots, affirmant que l’unité n’est pas une tactique mais plutôt un principe coranique.

Le Guide suprême de la Révolution islamique a exprimé ses regrets face à certaines actions intentionnelles ou non visant à porter atteinte à l’unité entre les communautés chiites et sunnites.

« Bien sûr, malgré la multitude de complots visant à saper l’unité chiite-sunnite, la communauté sunnite d’Iran a contré ces objectifs hostiles avec diligence, comme en témoignent les 15 000 martyrs sunnites [qui ont sacrifié leur vie] pendant la Défense sacrée et d’autres périodes, ainsi que le martyre d’un nombre important de savants sunnites sur le chemin de la Vérité et de la Révolution », a-t-il fait remarquer.

L’imam Khamenei a souligné que l’objectif important de préserver l’honneur de l'Oummah islamique ne peut être atteint que par l’unité. « Aujourd’hui, il est de notre devoir de soutenir le peuple opprimé de Gaza et de Palestine. Quiconque néglige ce devoir sera certainement interrogé par Dieu », a-t-il déclaré.

Au cours de cette réunion, Mawlavi Abdul-Rahman Chabahari, un savant sunnite de la province du Sistan-Baloutchistan et imam de la prière du vendredi de Chabahar, Mawlavi Abdul-Rahim Khatibi, un érudit sunnite de la province d’Hormozgan et imam de la prière du vendredi de Qeshm, et Mamosta Abdul-Salam Imami, un érudit sunnite de la province d’Azerbaïdjan occidental et imam de la prière du vendredi de Mahabad, ont exprimé leur appréciation pour les approches de promotion de l’unité de la République islamique et du Guide de la Révolution islamique ainsi que pour le soutien de l’imam Khamenei à la communauté sunnite. Ils ont souligné l’importance de renforcer les fondements de l’unité et de tirer parti des capacités locales, en particulier dans les régions à majorité sunnite, pour favoriser le progrès national. Ils ont également considéré la question de la lutte contre les mouvements extrémistes et takfiris comme une nécessité.